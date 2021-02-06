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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألفًا و951 طلب تصالح في مخالفات البناء بقيمة 514 مليونًا و794 ألف جنيه

السبت 06/فبراير/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت،أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة، حتى الآن،بلغ 114 ألفًا و951 طلب تصالح، بقيمة 514 مليونًا و794 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن مبالغ التصالح ستعود على بالنفع على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، ووعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وتابع:"أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا".

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