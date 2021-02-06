لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعرف على موعد نتيجة القبول وكيفية تجنب الكيانات الوهمية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى





بينما اكدت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم ٦ فبراير فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين ٨ فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب.





اقرأ ايضا:













ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن جاري تسجيل الطلاب للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة، حيث يستمر فتح باب التنسيق لمدة 3 ايام ، مشيرا إلى أن نتيجة القبول ستعلن في يوم 16 فبراير ، بينما تفتح التظلمات يومي 17 و18 فبراير.









واشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت الطلاب بشكل دائم خلال فترة التنسيق من الوقوع في خدع الكيانات الوهمية التي تحاول جذبهم، مشددا على عدم التقديم الالتحاق بأي من الكيانات غير المرخصة وغير مدرجة ضمن الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.









واضاف "عطا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الوزارة تقدم بنشر الكيانات التابعة لها لتجنب الطلاب الوقوع في عمليات النصب هذه، مضيفا أنه ليس هناك أي تغيرات يشهدها تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021 /2022 بقواعد القبول حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة .













بينما أشارت الوزارة إلى أنه يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.





وأوضحت الأمانة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير

على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.



