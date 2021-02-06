طريقة عمل الكوكيز بوصفات متنوعة أبرزها الشوفان والكاسترد

* أدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي

* أدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي برديها لمدة دقيقة ثم قدميها

بملعقة دائرية خذي قطع من العجين وضعيها في صينية الفرن

* استمري في التقليب لمدة دقيقة حتى يتيبس العجين و

* استمري في التقليب لمدة دقيقة حتى يتيبس العجين و بملعقة دائرية خذي قطع من العجين وضعيها في صينية الفرن

* أشعلي الفرن و ادهني صينية الفرن بالسمنه و

* أشعلي الفرن و ادهني صينية الفرن بالسمنه و في طبق عميق اخلطي عجين الكوكيز والبيض والماء والفانيليا جيدا

* احفظي الخليط في علبة محكمة الغلق في الفريزر

* احفظي الخليط في علبة محكمة الغلق في الفريزر

* أضيفي السكر و قلبيه جيدا ثم ضيفي السمن وقلبيه جيدا

* أضيفي السكر و قلبيه جيدا ثم ضيفي السمن وقلبيه جيدا

مقادير كوكيز الجنزبيل

3 ملعقة كبيرة لبن كامل الدسم

للتزيين

3 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ألوان طعام طبيعية للتزيين

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة للتزيين

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 ملعقة صغيرة باكينج بودر

1 ملعقة صغيرة جنزبيل

1 كوب سكر بودرة للتزيين

1 ملعقة صغيرة قشر ليمون

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ثلاثة أرباع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ثلاثة أرباع كوب سكر بنى

نصف كوب شراب الذرة أو عسل أسود

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

طريقة تحضير كوكيز الجنزبيل

* في وعاء تخلط كافة المكونات الجافة، وعاء آخر نضع الزبدة والسكر البني ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي

* نضيف البيضة ونواصل الخفق، ثم نضيف العسل والفانيليا وبشر الليمونة ونخفق، نبدأ في إضافة المكونات الجافة بالتدريج ونجمع العجين

نغلف العجين بالنايلون الغذائي ونحفظها بالثلاجة لمدة ساعة تفرد العجين بواسطة النشابة ونقطعها إلى أشكال الكريسماس بواسطة قطاعات الكوكيز

* ترص قطع الكوكيز في صينية خبز مبطنة بورق زبدة، وتخبز في الفرن الساخن مسبقا على الدرجة 180 لمدة 15 دقيقة

* نقوم بتقسيم الخليط ونلون كل قسم بالألوان المتاحةو بعد خروج الكوكيز من الفرن نضعه على شبك حتى يبرد تماما، ثم يزين الكوكيز بالألوان ويقدم باردا.

الوصفة الثانية

مقادير كوكيز بالكاسترد والزبدة

200 جرام زبدة ​

1 كوب سكر بودرة

1 كوب كاسترد بودرة

1 بيضة

2 و نصف كوب دقيق

نصف ملعقة فانيلا

طريقة تحضير كوكيز بالكاسترد والزبدة

* في العجانة تخفق الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض مع الفانيلا ثم يضاف الكاسترد والدقيق وتخفق العجينة جيدا حتى نحصل على عجينة لينة تترك حتى ترتاح العجينة لمدة نصف ساعة





* تشكل على شكل كرات وتشكل بالشوكة أو يمكن فرد العجينة وتشكيلها بالقطاعات ثم تدخل الفرن على ورق زبدة لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج ويقدم



