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أخبار العالم

بعد إغلاق مؤقت..استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:40 م
ميناء جدة
ميناء جدة
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أمينة الدسوقي
أعلنت السلطات السعودية استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد إيقافها لفترة قصيرة صباح اليوم السبت؛ بسبب حالة الطقس.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة –عبر تويتر- أنه تم استئناف الحركة الملاحية في ميناء جدة، وذلك بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح، وفقا لصحيفة عاجل.

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وشملت الرياض والقصيم ومكة المكرمة والباحة.

وفيما يتعلق بمنطقة القصيم، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وتساقطًا للبرد وسيولًا وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والمذنب والشماسية والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الِـ 04.00 من صباح السبت.

كما حذر المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ميسان وأضم، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح السبت.

وتشهد الباحة استمرار أمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى السادسة من صباح السبت.
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