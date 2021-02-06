محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف ويفتتح حديقة سرس الليان الجديدة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة ميدانية لمدينة سرس الليان لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية ، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع مسجد النور المتفرع من شارع بورسعيد بسرس الليان تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية ( 135 ) مليون جنيه ويتضمن البروتوكول رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق العشوائية بمدينة سرس الليان ومنوف وذلك من خلال النهوض بكفاءة البنية التحتية للصرف الصحى والرصف والإنارة ومياه الشرب ، وخلال تفقده وجه بعمل مطب صناعي بالشارع استجابة لمطالب المواطنين للحد من تقليل الحوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين، رافقه خلال الجولة نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان والأستاذ أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن دائرة منوف السادات.





كما استكمل محافظ المنوفية جولته بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة مدينة سرس الليان الجديدة، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للحديقة وتفقد مدرج للعروض المسرحية بداخلها ونافورة المياه وتقام الحديقة على مساحة (2200) متر، مشيدًا بالجهد المبذول على أرض الواقع في رفع كفاء وتطوير الحديقة لتصبح حديقة نموذجية تساهم في إيجاد متنفسًا جماليًا لأهالي مدينة سرس الليان ، وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على نظافة الحديقة أولًا بأول من خلال المتابعة المستمرة لها ، وأمر محافظ المنوفية بإدراج شارع يسكن فيه مواطن من ذوى الهمم لرصفه بالإنترلوك عقب استماعه لشكواه أثناء تفقده للحديقة.





وفى سياق متصل كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإدراج الشارع المؤدى للحديقة ضمن خطة الرصف وكذا إعداد تصور لإنشاء موقف نموذجى بديل للموقف الموجود أمام الحديقة، مؤكدًا على توافر الاعتمادات ، كما وجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة طرح عملية إنشاء سوق نموذجى بديل لسوق سكة الخمسة.



