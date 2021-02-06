3 طرق مختلفة لمعرفة نوع الجنين

نوع الطفل بالفعل، ولكن لا يمكن معرفة نوع الطفل قبل 18 أسبوعًا، ومن أغرب الطرق التي يعتمد عليها البعض هي حجم البطن، وانوع الطعام التي تشتيها اللأم، فقد جمعنا لك بعضًا من أكثر الطرق شيوعًا لمعرفة ما إذا كنت إعادة إنجاب ولد أو بنت . يوجد العديد من الطرق التنبؤ بـبالفعل، ولكن لا يمكن معرفة نوع الطفل قبل 18 أسبوعًا، ومن أغرب الطرق التي يعتمد عليها البعض هي حجم البطن، وانوع الطعام التي تشتيها اللأم، فقد جمعنا لك بعضًا من أكثر الطرق شيوعًا لمعرفة ما إذا كنت إعادة إنجاب ولد أو بنت .





كما ان أحد التغييرات التي يمكن ملاحظتها أثناء الحمل المبكر هو زيادة حواسك، قد تكره فكرة بعض الأطعمة أو المشروبات التي أحببتها من قبل، حتى أن بعض النساء يلاحظن طعمًا معدنيًا غريبًا في أفواههن والبعض الآخر يتمتعن بحاسة شم أقوى من المعتاد





معرفة نوع الجنين في المنزل بالملح

إذا كنت تشتهي الملح أو الأطعمة المالحة، فأنه ولد، كما ان الاولاد يحبون اللحوم ، لذلك سوف تشتهي اللحوم إذا كان لديك ولد، ولكن لفتيات تفضل تناول الأطعمة الحلوة .





عندما كانت المرأة تحمل طفلا وأنها ترغب في أن تعرف ما إذا كانت تحمل صبي أو فتاة، يجب رش الملح على رأسها حين انها هي النوم، لذلك بلطف انها ليست على علم بها، عندما تستيقظ ، لاحظ الاسم الذي تقوله أولًا، إذا قالت اسم الرجل فسيكون صبيًا وإذا قالت اسم امرأة فستكون فتاة.

إذا كنت تشعر بالجوع الشديد أثناء الحمل ، فمن المحتمل أنك حامل بصبي، يُعتقد أن هرمون التستوستيرون الإضافي الذي يفرزه الطفل يزيد الشهية.





الجنين الأعلى (أكثر من 140 نبضة في الدقيقة) تعني أن لديك فتاة، كما يعتقد البعض أن لديك ولدًا إذا كان بطنك منخفضًا وبنت إذا كان بطنك مرتفعًا. حتى أن هناك اعتقادًا بأن نبضات قلبالأعلى (أكثر من 140 نبضة في الدقيقة) تعني أن لديك فتاة، كما يعتقد البعض أن لديك ولدًا إذا كان بطنك منخفضًا وبنت إذا كان بطنك مرتفعًا.



معرفة نوع الجنين من البول

بيكربونات الصودا طريقة فعالة لمعرفة نوع الجنين ، فإن النساء اللواتي يتوقعن صبيًا يضيف بولهن إلى صودا الخبز سيجدن أنه يتأرجح ، بينما أولئك الذين لديهم فتاة لا تقوم بيكربونات الصودا بأي رد فعل. لـطريقة فعالة لمعرفة نوع الجنين ، فإن النساء اللواتي يتوقعن صبيًا يضيف بولهن إلى صودا الخبز سيجدن أنه يتأرجح ، بينما أولئك الذين لديهم فتاة لا تقوم بيكربونات الصودا بأي رد فعل.





وفي المرة القادمة التي تستيقظ فيها في الصباح (أو من إحدى قيلولة الحمل التي تشتد الحاجة إليها) ، تحقق من جانب جسمك الذي تنام عليه، يشير الجانب الأيسر إلى الصبي ، بينما يشير الجانب الأيمن إلى الفتاة.





وإذا استمر غثيان الصباح بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، يعتقد بعض الناس أنك تحمل فتا، إذا توقف الغثيان أو لم يكن لديك أي شيء لتبدأ به ، فهو صبي.

الحمل ينطوي على الكثير من التبول في فنجان ، لذلك هذا الاختبار لا يمكن أن يكون أكيد، ما عليك سوى إلقاء نظرة فاحصة على اللون لمعرفة ما لديك، ومن المفترض أن البول الداكن الشبيه بالنيون يساوي الصبي ، في حين أن البول الباهت والغيوم والخفيف يساوي الفتاة.



طريقة حسابية لمعرفة نوع الجنين

وفقًا لاختبار صيني ، يكون جنينك صبيًا إذا وضع يده اليمنى في الجانب الأيسر من بطنك بعد الشهر السابع ، الجانب المقابل يعني أنك تحمل فتاة.



