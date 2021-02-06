استغاثة أب: ابنى يعاني من مرض نادر وحالته متأخرة .. وأملى فى استجابة المسئولين لعلاجه

في منزل متهالك من الطوب الأحمر بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ يسكن عبد السلام الفخراني سائق توك توك هو وابناؤه وزوجته في شقة بها أثاث متهالك ويعاني احد ابنائه من مرض نادر يفقده الحركة أو الكلام.





ويقول الفخراني لعدسة صدى البلد: "انهكني مرض ابني وكان السبب الرئيسي في بيع أثاث شقتي التى أسكن بها وتراكمت الديون علي ولم استطع سدادها ومعرض في اي وقت للسجن ولكن كل هذا يهون لكي يشفي ابني فلذة كبدي.





وأضاف عبد السلام الفخراني ابني ياسين عمره عامين وذهبت به لجميع الأطباء ولا أحد حتى الآن قادر على تشخيص الحالة هل هي ضمور بالمخ ام شلل رباعي أو هي كهرباء زيادة على المخ ام هي مرض نادر لا يوجد من الأطباء من هو قادر على تشخيص الحالة منذ عامين وستة أشهر وهذا هو عمر ابني.





وأشار الفخراني أن ياسين ابنه صاحب العامين وستة أشهر لا يستطيع الحركة أو الكلام أو السمع أو الرؤية ويحدث له في بعض الأوقات تشنجات يمكن أن تستمر لمدة ٢٠ دقيقة ويقوم بالاستفراغ من فمه وانفه واذنه.





وناشد عبد السلام الفخراني الرئيس السيسى و رئيس الوزراء التدخل لعلاج ابنه وعرضه على لجنة متخصصة من الأطباء لتشخيص حالته قائلا "انا نفسي اسمع كلمة بابا بس من ياسين" .





للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم : 01010302654.





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