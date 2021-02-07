قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، المباراة المرتقبة بين ليفربول بقيادة النجم الدولي محمد صلاح، وضيفه مانشستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، قمة مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر (47) نقطة من 21 مباراة.





وكانت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في الأسبوع الثامن من الدور الأول من الدوري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





ويحتاج ليفربول حامل اللقب للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل تقليص فارق الصدارة مع مانشستر سيتي، لـ 4 نقاط، ليواصل مسعاه في الحفاظ على لقبه.

في المقابل، يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز، حيث أن الفوز سيحافظ على آماله في استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليفربول.





أخبار فريق ليفربول





غاب أليسون ضد برايتون في اللقاء الماضي بسبب المرض، بينما غاب فابينيو عن المباريات الثلاث السابقة وماني في آخر مباراتين.

وقال كلوب المدير الفني للفريق: "أليسون يشعر بتحسن كبير، وكان في حالة جيدة بما يكفي ليشارك في مران فردي اليوم".

"ساديو وفابينيو سيشاركان في أجزاء من تدريب الفريق اليوم. ثم سنرى".



