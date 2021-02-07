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تعليم

جامعة حلوان تعلن عن بدء التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:15 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
يعلن برنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع بجامعة حلوان  عن بدء التقديم للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان. 


 ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافي بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة.

ويكسب البرنامج الخريج عدة مهارات حيث يقدم البرنامج مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع، بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والإدارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى.

وتتمثل شروط القبول فى أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها فى مجال الآثار، أو السياحة، أو الارشاد السياحى، أو الادارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات وعلى المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الأنجليزية وللحصول على الدرجة لابد من دراسة ١٢٠ نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.

ولمزيد من المعلومات عن البرنامج من خلال 
www.heritage.edu.eg


https://www.facebook.com/Master-in-Heritage-Conservation-and-Site-Management-HCSM

https://instagram.com/master of HCSM
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