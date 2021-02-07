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أخبار البلد

لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد،  بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير للمحافظة  .

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ  بتسليم بوالص التأمين على الحياة لصيادي بورسعيد، فضلا عن العمالة غير المنتظمة بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية تلك الفئات وحمايتها اجتماعيا، ووفاء لما وعد به  الوزير خلال زياراته ولقاءاته الصيادين علي أرض الواقع في كل من الإسكندرية ، وصائدى الأسماك وسط حلقة السمك بمحافظة البحر الأحمر.

وقال سعفان: إنه سوف يتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع محافظات مصر التي يعمل بها الصيادين بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى  لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة  العمالة غير المنتظمة.

كما يقوم الوزير والمحافظ تسليم عدد من شهادات إتمام دورة تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين في مجال تفصيل الملابس ، والطباعة على الملابس .

كما سيقوم الوزير برفقة المحافظ بتفقد أحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد للاطمئنان على سير العمل وأوضاع العمال والإلتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية  من تداعيات جائحة كورونا. 
لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
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