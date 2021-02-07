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رياضة

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:48 ص
محمد الشناوى حارس
محمد الشناوى حارس الأهلي
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عمرو الحلوانى

أكد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية فريقه التامة لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الإثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية .

 

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "احنا عارفين اننا هنلاعب بايرين ميونيخ بطل اوروبا وعارفين كويس إمكانيتهم، وكنا بنسعى أننا نلاعب البايرين فى نصف النهائى، بس إحنا كمان بطل أفريقيا، ونقدر اننا نكون منافس ونقدم ماتش كويس".

 

وأضاف: "لاعيبة البايرين عندهم ثقه فى نفسهم حقهم، بس احنا مش اقل من حد وانا واثق فى لاعيبتنا وان شاء الله نقدر نقدم ماتش كويس ونكون عند حسن ظن الجمهور اللى كان ورانا من اول ما وصلنا للدوحة لحد ماتش الدحيل" .



وفى هذا السياق ، كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر كواليس المارد الأحمر قبل مباراة بايرن ميونيخ غدا.


وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "مسحة كورونا للاعبين الخاصة بمباراة بايرن ميونخ القادمة، جاءت سلبية".


وأشار إلى أن هناك العديد من التفاصيل والاستعدادات لتلك المباراة، وهناك روح وارتفاع كبير في معنويات اللاعبين قبل المباراة.


وأكمل: "طبيعي يكون هناك قلق في المباريات المهمة ومن المتوقع أن يحضر 20 ألف وكلهم إن شاء الله جماهير الأهلي".

 

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