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اقتصاد

تراجع أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:44 م
أسعار الدولار في
أسعار الدولار في البنوك
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مايكل عياد
شهد سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصرف بعدد من البنوك المصرية بمنتصف اليوم الأحد 7 فبراير 2021، تراجعا بقيمة قرشين لكل دولار أمريكي، ليسجل في المتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار في مصر
قدمت بنوك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التعمير والإسكان، أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.68 جنيه للشراء، وتداولت بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، و QNB الأهلي أقل سعر للدولار في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبحسب آخر تحديث فقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين، ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
وتداول بنك مصر سعر صرف العملة الأمريكية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، ليكون بذلك متراجعا قرشين أيضا.

سعر الدولار في بنك QNB
تداول بنك QNB سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في المنتصف عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
قام بنك الإسكندرية بعرض سعر الدولار أمام الجنيه قرب أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول
وفي بنك أبوظبي الأول، بلغ سعر الدولار في منتصف التعاملات مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، في منتصف تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي بنحو قرشين، ليصل عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، بمنتصف التعاملات، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.
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