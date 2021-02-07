ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أكد دعم مصر الكامل.. وزير الخارجية يستقبل نظيره اللبناني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:51 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة للتباحث حول مُجمل العلاقات الثنائية، وسبل تحريك الجمود الحالي في المشهد اللبناني. 

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أعرب لنظيره اللبناني عن دعم مصر الكامل للبنان الشقيق وصولًا إلى حلحلة الجمود الراهن الذي يعرقل تشكيل الحكومة اللُبنانية، حيث أكد شكري على رؤية مصر القائمة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية تُعلي من مصلحة لبنان العُليا، وتحظى بدعم المجتمع الدولي على نحو يتسق مع الأسس الدستورية دون غيرها من المعايير التي أنتجت الأزمة الممتدة في لبنان، وبما يُجنب لُبنان الشقيق الوقوع تحت تأثير قوى إقليمية أو داخلية لا تُعلي إلا أجنداتها الضيقة دون الالتفات إلى مصالح الشعب اللبناني وصون مقدراته الوطنية، خاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهده لبنان، وما يقتضيه من بدء فوري في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية عقب تشكيل الحكومة.

من جانبه، عرض وزير الخارجية اللبناني رؤيته لتطورات الوضع القائم في لبنان، معربًا عن تقدير بلاده البالغ للدور المصري الداعم سياسيًا واقتصاديًا للبنان من أجل الخروج من الوضع الحالي، مؤكدًا تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. مناشدة عاجلة من وزير الخارجية اللبناني لـ المغتربين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية

وزير الخارجية ورئيس المخابرات يلتقيان رئيس وزراء لبنان المكلف

موقفها مترفّع وأكثر إيجابية.. وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن مصر في أزمة بلاده

ترشيحاتنا

غادرت على الفور.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها بسبب وزنها الزائد

خناقة عنيفة.. عريس يعتدي بالضرب المبرح على مصور في حفل زفافه

الصين تسيطر مجددا على كورونا .. انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

بايدن يصدر قراراً جديداً ينسف اتفاقات متشددة لـ ترامب.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها