الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام كروتوني

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط:فرانك كيسي - ميتي - سالماكرز.

خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.







