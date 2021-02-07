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رياضة

الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام كروتوني

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:45 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة كروتوني، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا - توموري - رومانيولي - هيرنانديز.

خط الوسط:فرانك كيسي - ميتي - سالماكرز.

خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.


ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة،خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 47 نقطة، بينما يتواجد كرتوني في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.
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