"الأغلبية تستحملني معلش".. رئيس البرلمان: حريص على أن تأخذ المعارضة حقها

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرصه على حصول المعارضة تحت قبة المجلس حقها الكامل في الكلمة، مضيفًا: معلش الأغلبية تستحملني في هذا الأمر".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المخصصة لإلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.





يأتي ذلك بعد حديث النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذي أكد أن حزب الأغلبية البرلمانية يحصل على الكلمة مثل باقي الأحزاب الممثلة تحت القبة، مشيرًا إلي أنه يطلب مداخلات في جميع الجلسات لكن يحصل في بعضها فقط، بقوله: "في النهاية كلنا بنخدم أولادنا وأهالينا، الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بشكره على شعوره الوطني"، مؤكدًا حرصه على حصول المعارضة حقها الكامل في الكلمة.