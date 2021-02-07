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برلمان

"الأغلبية تستحملني معلش".. رئيس البرلمان: حريص على أن تأخذ المعارضة حقها

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:32 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرصه على حصول المعارضة تحت قبة المجلس حقها الكامل في الكلمة، مضيفًا: معلش الأغلبية تستحملني في هذا الأمر". 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المخصصة لإلقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020. 

يأتي ذلك بعد حديث النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذي أكد أن حزب الأغلبية البرلمانية يحصل على الكلمة مثل باقي الأحزاب الممثلة تحت القبة، مشيرًا إلي أنه يطلب مداخلات في جميع الجلسات لكن يحصل في بعضها فقط، بقوله: "في النهاية كلنا بنخدم أولادنا وأهالينا، الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بشكره على شعوره الوطني"، مؤكدًا حرصه على حصول المعارضة حقها الكامل في الكلمة.  

وجاء حديث "الجاهل" تعقيبا علي النائب خالد أبو ناحول عضو مجلس النواب، الذي أبدي رفضه تكرار أسماء عدد من النواب المتحدثين بالجلسات العامة، يوميا، قائلا: "من حقنا كنواب أن نأخذ حقنا فى الكلمة ومفيش حزب يكون مسيطر على الكلمة، حتى لو كان أغلبية ونفاجأ بأنهم يتقدموا فى آخر الجلسة بطلب اغلاق باب المناقشة".
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