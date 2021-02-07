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دراسة: لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا يوفر حماية بسيطة لسلالة كورونا الإفريقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:31 م
دراسة: لقاح أكسفورد-أسترا
دراسة: لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا يوفر حماية بسيطة لسلالة كور
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اسماء محمد

فى دراسة جديدة أعلن مجموعة من العلماء أن لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد المرض الخفيف لفيروس كورونا من النوع الجنوب أفريقي.

ووفقا لما أورده موقع " بي بي سي " تضمنت الدراسة حوالي 2000 شخص كانوا في المتوسط ​​31 عامًا لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران .

لكن البروفيسور سارة جيلبرت ، مطور اللقاح الرئيسي في أكسفورد ، قالت إن اللقاحات يجب أن تحمي من الأمراض الشديدة.

وقالت إنه من المرجح أن يكون لدى المطورين ضربة أكسفورد معدلة بحلول الخريف لمحاربة البديل الجنوب أفريقي.

في غضون ذلك ، قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي لمراسل بي بي سي أندرو مار إن اللقاحات المعززة في الخريف واللقاحات السنوية قد تكون مطلوبة لمكافحة المتغيرات، تم العثور على أكثر من 100 حالة من جنوب إفريقيا في المملكة المتحدة.

قالت جامعة أكسفورد إن دراسة تلخص التجارب المبكرة ، التي نشرتها لأول مرة صحيفة فاينانشيال تايمز ، تشير إلى أن اللقاح يوفر "الحد الأدنى من الحماية" ضد المرض الخفيف والمتوسط ​​الناجم عن البديل.

أخبر البروفيسور جيلبرت برنامج Andrew Marr Show أن اللقاحات الحالية "لديها انخفاض في فعاليتها ضد بعض الفيروسات المختلفة".

"ما يبدو عليه ذلك هو أننا قد لا نخفض العدد الإجمالي للحالات ولكن لا تزال هناك حماية في هذه الحالة ضد الوفيات ، والاستشفاء والأمراض الشديدة."

وأضافت: "هذا أمر مهم حقًا لأنظمة الرعاية الصحية ، حتى لو كنا نعاني من عدوى خفيفة وغير مصحوبة بأعراض ، فإن منع دخول الأشخاص إلى المستشفى مع كوفيد سيكون له تأثير كبير".

وفي بيان منفصل ، قالت شركة AstraZeneca إن الوخز بالإبر يوفر حماية "محدودة" ضد المرض الخفيف والمتوسط ​​الناجم عن البديل.

وقال متحدث باسم شركة الأدوية إنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد ما إذا كانت اللقاح ستمنع المرض الشديد والاستشفاء الناجم عن نوع جنوب إفريقيا لأن المشاركين في الدراسة كانوا في الغالب من الشباب والبالغين الأصحاء.

لكن الشركة أعربت عن ثقتها في أن اللقاح سيوفر الحماية ضد الحالات الخطيرة ، لأنه ينتج أجسامًا مضادة معادلة مماثلة لتلك الموجودة في لقاحات فيروس كورونا الأخرى.

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