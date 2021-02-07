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أخبار البلد

اختيار حسام أبو ساطي مديرا تنفيذيا للهيئة العامة للاعتماد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:40 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية  والتي تخضع للإشراف العام للسيد رئيس الجمهورية ،  تعيين الدكتور حسام أبو ساطي مديرا تنفيذيا للهيئة اعتبارا من اليوم .علما بأن الهيئه منشأه بقانون تنظيم التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨. 

وتهدف  الهيئة الي تنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته وتنميته وتحسين جودته. 

كما تختص الهيئة بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها علي منشات تقديم الرعاية الطبيه. 

وشغل أبو ساطي علي مدار ٣ أعوام منصب مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي كما شغل منصب وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمدة عامين .
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