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أخبار العالم

فاجعةٌ داخل مستشفى الحريري.. وفاة طفلة بسبب كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:46 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أوضح  مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض احصاءات الوفيات بكورونا في المستشفيات لليوم الاحد .

وعلق أبيض خلال تغريدة له عبر حسابه على تويتر قائلا: "تم نقل طفلة بالغة من العمر عاما واحدا من مستشفى آخر إلى قسم الطوارئ لدينا وهي في حالة مرضية حرجة، لم نتمكن من إنقاذها. قبل أن تلتقط فيروس كورونا Covid19 ، كانت رضيعة سليمة ولا تعاني من اي امراض مزمنة"، وفقا لليبانون ديبايت.

وكانت أعلنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، تسجيل 2081 إصابة جديدة بكورونا ( 2056 محلية و25 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 319917".

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "حالة 54 وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 3616"، وذلك وفقا لـ "ليبانون ديبايت".

وكان البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قال إن الوضع في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جراء تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية، محذّرا من أن الشعب اللبناني سينتفض من جديد في الشارع للمطالبة بحقوقه ومحاسبة المسئولين عن الوضع المتردي الذي تشهده البلاد حاليا.

وأشار بطريرك الموارنة - في كلمة له خلال قداس عظة الأحد – إلى أنه لا يجوز لأي مسئول أن يتهرب من المسئولية والواجبات الوطنية الملقاة على عاتقه تحت أي ذريعة، لا سيما وأن الوضع في لبنان تخطى مسألة تشكيل الحكومة إلى مصير البلاد برمتها.
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