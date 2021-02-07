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الأمين عام المساعد للجامعة العربية يكشف عن النقاط التي ستتناول غدا في اجتماع وزراء الخارجية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:35 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال السفير حسام زكي، الأمين عام المساعد للجامعة العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العربية غدًا يتضمن جدول أعمال واحد مطلوب بحثه، وهو الخاص بالموقف العربي العام، وإعادة التأكيد على الثوابت العربية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأكد "زكي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، الاجتماع الأخير للجامعة لم نستطع خلاله التواصل إلى صيغة محددة للتعامل مع الموضوعات التي تخص التطورات التي حدث مؤخرا فيما يخص التطبيع مع إسرائيل، معقبا: "الاجتماع الماضي لم يكن ناجحا بالمرة".

وأضاف "عندما تولت مصر رئاسة الدورة الحالية قررت أن تعيد النظر مرة أخرى في هذا الموضوع وتبذل جهد بشأنه، وبالفعل من خلال مبيادرة مصرية أردنية توصلنا إلى عقد هذا الاجتماع بشكل حضوري"، منوها بأن هذا سيتم لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك مشروع قرار مطروح على الوزراء يعمل إعادة التثبيت على الثوابت العربية تجاة القضية الفلسطينية، وذلك نتيجة وجود بعض اللبس والأقاويل الغير صحيحة المنتشرة مؤخرا.

وتابع "الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية معروفة"، موضحا "الكل مجمع على أن تكون الدولة الفلسطينية مستقلة وأراضيها متصلة مع بعضها البعض، وأن الاستيطان الإسرائيلي أمر مرفوض من قبل الجميع، إضافة إلى أهمية حل قضية اللاجئين وعودتهم إلى أراضيهم".

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أنها مسئولة وذات اختصاص فيما يحدث من جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مختتما "هذا المسار والتوجه سيلاقي دعما كبيرا من الوزراء العرب".

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