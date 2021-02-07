مروة محمد.. حكاية فتاة تحولت من فنانة إلى مشردة.. وأخوها: معنديش مكان لها

أذاعت الإعلامية إيمان الحصري، فيديو لمروة محمد الفتاة التى تحولت من فنانة إلى مشردة في الشارع.





وعلقت الإعلامية "إيمان الحصري"، قائلة: «من فترة وصل فيديو، لفتاة تدعي مروة، ظهرت في أكثر من عمل فني، وهي تعيش

في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وفيه ناس قالت أنها جالها حالة نفسية».





وقال "ساهر محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، : «أختي مشردة في الشارع، وأنا معايا توكتوك، شغال عليه، ومعنديش مكان ليها علشان.. أنا قاعد في أوضتين عند ناس في البلد، وبروحلها المكان اللي هي متواجدة فيه أشوفها لو محتاجه حاجه».





وتابع: «أختي قاعدة تحت شجرة حاليا، والناس بيخافوا منها، وخصوصا العيال الصغيرة، علشان هي قاعدة في الشارع وشكلها متبهدل»، موضحا: «أنا متجوز وعندي 3 عيال، ومعنديش مكان أقعدها فيه، ومفيش إمكانيات أني أجيب لها مكان تقعد فيه، أنا لو جبتها معايا عيالي هيمشوا مش هيقعدوا معاها، علشان هي بتنفعل وممكن تضربهم».





وأوضح: كانت بتمثل منذ 20 سنة، بس هي عصبية وبتزعق ومحدش بيعرف يتعامل معاها.. وبقالها أكثر من سنتين قاعدة في الشارع.





من جانب أخر أعلن المهندس محمود وحيد، رئيس جمعية معانا لإنقاذ إنسان، عن تبني الجمعية حالة الفنانة مروة محمد.



