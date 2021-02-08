ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عرض بعد وفاته.. تعرف على آخر أعمال حسين الإمام فى ذكرى ميلاده

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام ، الذى ولد فى 8 فبراير 1951، فهو ممثل ومغن وملحن وموزع وكاتب أغان وسيناريو وحوار ومقدم برامج ايضا.

وكان فيلم "زى عود الكبريت " اخر اعمال الفنان الراحل حسين الامام ، فهو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية. تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.

ويظهر هؤلاء النجوم في زي عود الكبريت بمشاهد من أفلام الملاك الظالم (1954) بطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، حسين رياض ومحمود المليجي؛ أنا بنت مين (1950) بطولة فريد شوقي، ليلى فوزي، محسن سرحان وحسين رياض؛ الجسد (1955) بطولة هند رستم، كمال الشناوي، حسين رياض وفاطمة رشدي؛ بنت من البنات (1968) بطولة أحمد مظهر، سمير صبري، ماجدة الخطيب ونور الشريف؛ حب في الظلام (1953) بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي وفريد شوقي وكلها من إخراج المخرج الراحل حسن الإمام.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن كمال الشناوي

في ذكرى ميلاد محسن سرحان.. موظف بالزراعة تحول للملاكمة والفن

طارق الشناوى: فاتن حمامة حالة استثنائية.. وكانت مسار المخرجين المبتدئين| فيديو

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية فى حياة حسين الإمام

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي أمام بايرن: انتظروا تألق الشناوي

على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. تفاصيل سرقة محل ذهب فى الدقهلية.. فيديو

بسبب مأدبة غداء.. انتقادات لرئيس الوزراء اليوناني والحكومة ترد.. صور

أول تعليق من رياض محرز بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول

تعليق الشوالي على هدف الأهلي + 90 أمام البايرن ويتأهل لنهائي المونديال ويحقق حلم الملايين..فيديو

عض اليد التي مدت له.. كلب مسعور يفتك بصاحبته أثناء نومها.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جنون الشهرة على السوشيال ميديا.. مقلب سرقة ينتهي بإطلاق نار مميت

شاب ابتلع سماعات AirPods أثناء نومه.. شاهد ما حدث له.. صور

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين