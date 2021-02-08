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رياضة

أحلام البطولة تبخرت.. كيف عنونت الصحف الإنجليزية على خسارة ليفربول؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:44 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أحلام ليفربول بالمنافسة على لقب البريمرليج الذي توج به خلال الموسم المنصرم تبخرت.

وقالت صحيفة "ميرور" إن مانشستر سيتي فتح النار على دفاع ليفربول وأهانه كرويًا داخل ملعبه، واقترب بشدة من لقب البريمرليج، بعد توسيع الفارق مع الوصيف وليفربول أكثر المنافسين خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

ليفربول توقف رصيده عند 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة.. في نفس المرحلة من الموسم كان يملك 67 نقطة في رصيده، أي أنه فقد 27 نقطة عن الموسم الماضي وهو السقوط الأكبر لفريق حامل للقب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم التالي

أصبح ليفربول أول فريق حامل للقب الدوري الإنجليزي يخسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في الموسم التالي لتتويجه باللقب، منذ تشيلسي الذي تعرض لذلك الأمر عام 1956.


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