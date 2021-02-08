ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم .. المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:25 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
  
 تستكمل  اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين ، اليوم المرحلة الثانية لإنتخابات النقابات الفرعية .

وتجرى اليوم ، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، تحت إشراف هيئة قضايا الدولة وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وكانت قد بدأت أمس الأحد  العملية الانتخابية للمرحلة الأولى بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

اليوم .. المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين
اليوم .. المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين
اليوم .. المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين
اليوم .. المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين
اليوم .. المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم انتشار كورونا.. "المحامين" تعقد 3 جلسات حلف يمين خلال يناير

رجائي عطية: يجب التخلص من فكرة المحاماة مهنة من لا مهنة له

القضاء الإداري يرفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين

غداً.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

اللجنة المشرفة على انتخابات فرعيات المحامين: العملية الانتخابية تسير في انتظام تام

اسم مرشح سقط من الكشف.. امتناع جماعي عن التصويت بانتخابات محاميي البحر الأحمر

ترشيحاتنا

ذعر.. شاهد لحظة ابتلاع الجليد لمجموعة من الشباب أمام عيني صديقهم.. فيديو

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين

آيات الشفاء من الأمراض الصدرية.. 50 آية تخفف كل أوجاعك

بعد تراجعه 3 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 8 فبراير 2021

احتفالا بعيد الحب.. تعرف على تفاصيل حفل جنات بـ دار الأوبرا

تحذير مهم من الأرصاد بخصوص حالة الطقس اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر.. شاهد لحظة ابتلاع الجليد لمجموعة من الشباب أمام عيني صديقهم.. فيديو

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها