تستكمل اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين ، اليوم المرحلة الثانية لإنتخابات النقابات الفرعية .





وتجرى اليوم ، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، تحت إشراف هيئة قضايا الدولة وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.





وكانت قد بدأت أمس الأحد العملية الانتخابية للمرحلة الأولى بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.



