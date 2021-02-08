استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكرى بحي الضواحى.





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وأشار الغضبان إلى أن الأعمال ستتم بداية من مسجد أم القرى وحى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، بالإضافة إلى استمرار العمل فى تطوير ورصف شوارع منطقة السيدة نفيسة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.





وأكد محافظ بورسعيد أن طرق حى الضواحى شهدت اعمال تطوير ورفع كفاءة على درجة عالية تماشيا مع الأعمال التنموية بكل أحياء المحافظة.



