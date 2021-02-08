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محافظات

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الاثنين عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكرى بحي الضواحى.

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وأشار الغضبان إلى أن الأعمال ستتم بداية من مسجد أم القرى وحى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، بالإضافة إلى استمرار العمل فى تطوير ورصف شوارع منطقة السيدة نفيسة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن طرق حى الضواحى شهدت اعمال تطوير ورفع كفاءة على درجة عالية تماشيا مع الأعمال التنموية بكل أحياء المحافظة.

وشدد الغضبان على أن حى الضواحى يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية ويتطلب المزيد من أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد
استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد
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