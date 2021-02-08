الطفل مهند: عانيت من التنمر وأشكر الرئيس على تدريس مادة احترام الآخر.. فيديو

قال الطفل مهند، صاحب مقترح تدريس مادة احترام الآخر بالمدارس، إنه كان مرشحا لأن يغنى فى الكورال، ولكن المجلس القومى للإعاقة الذهنية رشحه للحضور فى الجلسة الحوارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.





لفت إلى إنه طلب من الرئيس تدريس مادة احترام الآخر التي بدأت بالفعل منذ عام 2019، منوها إلى أن سعادته لا توصف، بتنفيذ مقترحه، وإصدار كتاب مادة "احترام الآخر"، موضحًا أن نجاح الكتاب متوقف على تطبيقه من قبل الطلاب على محمل الجد، وليس أنه مجرد مادة نظرية.









وأضاف الطفل مهند، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أن مادة احترام الآخر يجب أن تشمل كيفية وتفهم مشاكل الغير والمساعدة فى حلها، إضافة إلى احترام الأشخاص من ذوى الهمم وعدم التنمر عليهم، قائلا: "لو قام شخص يسير فى الشارع بالتنمر على شخصية من ذوى الهمم هيكون وقتها ايه التصرف!"، مكملا أن حينها ذلك الشخص لا يشعر سوى باليأس.





ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا : " بقدملك كل الشكر والتقدير، لأننا كنا محتاجين جدًا قانون لحمايتنا من التنمر، مضيفًا " أنا كنت بشوف وبعانى من مواقف صعبة جدًا".







