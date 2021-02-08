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مشروع حصر الثروة العقارية " رقم قومي لكل عقار".. تفاصيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:16 ص
النائب أحمد بدوى،
النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة البرلمان
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هاجر إبراهيم
كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، تفاصيل  مشروع حصر الثروة العقارية "رقم قومى لكل عقار"، قائلا: إن وزير الإتصالات قام أمس بالمناقشة داخل البرلمان على مدار ست ساعات للتحدث بهذا الشان.

واضاف "بدوى" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه يتم الأن العمل فى منظومة التحول الرقمى على مستوى الجمهورية، موضحا أنه من أجل تحقيق هذا المشروع لابد أن يكون هناك بنية تحتية قوية، ومنها تغيير الكابلات النحاسية إلى فايبر.

وتابع: الأن يوجد على الكمبيوتر رقم العقار والبيان كامل بكل المعلومات التى تخصه، مما يعيد الثقة بين المواطن والقطاع التنفيذي، لافتا إلى ان المنظومات الحكومية المرتبطة بخدمات المواطنين معظمها تم دخول خدمات التحول الرقمى بها، حيث  ان مكاتب البريد بدأت تطبيقها، ويبلغ عددها 1600 مكتب خلال عام.

واكد أن وزير الإتصالات أعطى توجيهات من مجلس النواب بالبدأ الفورى فى إنشاء مكاتب بريد جديدة، بالإضافة إلى زيادة منافذ الشهر العقارى.

وأشار إلى أنه على مدار عامين تم تركيب 18 ألف كابينة فايبر، مما يعد نجاح منقطع النظير لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث انه حاليا يتم العمل فى جزء كبير من محافظات الصعيد.

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