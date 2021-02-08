بملابس عصرية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها





تألقت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة عصرية وكاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون البيج ولا تحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما جاكيت شتوي طويل باللون الأسود.





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انتعلت هيفاء وهبي بوت طويل للغاية باللون الزيتي، كما ارتدت نظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون الأسود ومتناسقة مع وجهها، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسة مع لون بشرتها.



