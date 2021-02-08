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مرأة

بملابس عصرية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:32 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة عصرية وكاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون البيج ولا تحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما جاكيت شتوي طويل باللون الأسود.

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انتعلت هيفاء وهبي بوت طويل للغاية باللون الزيتي، كما ارتدت نظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون الأسود ومتناسقة مع وجهها، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسة مع لون بشرتها.

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