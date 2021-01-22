بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون باللون البني مع جاكيت طويل للغاية باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما سترة قطنية باللون الرمادي.
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وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأصفر، فيما ارتدت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأحمر، مما منحها إطلالة و مظهر غريب و غير تقليدي.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.