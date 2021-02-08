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حوادث

ضبط سيدة عرضت ابنتها الرضيعة للبيع على فيس بوك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحمل إسم إحدى السيدات تعلن من خلالها عن إستعدادها للتصرف بالبيع فى طفلتها الرضيعة مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحبة الصفحة المشار إليها ومعها الطفلة الرضيعة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أنها (لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) .

وبمواجهتها أقرت بأنه نظرًا لوجود خلافات بينها وبين زوجها وتركها لمنزل الزوجية، وعدم وجود أى مصدر دخل فقامت بعرض طفلتها للبيع على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى ، كما أضافت بقيامها بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض ، وبحوزتها (هاتف محمول خاص بها ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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