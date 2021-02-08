شهر على نهاية الشتاء..الأرصاد : من الوارد ان نشهد تقلبات جوية مرة أخرى

قال دكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، إنه مازال هناك شهر تقريبًا على نهاية فصل الشتاء .





واضاف " شاهين " ، خلال حواره ببرنامج صباحنا مصرى ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنه من الوارد ان نشهد تقلبات جوية مرة أخرى.





واشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، إلى أنه من الضرورى متابعة النشرات الجوية لمعرفة أيام وأماكن التقلبات الجوية المتوقعة .





وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، أن الشبورة كانت موجودة اليوم على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ولكن بدأت الرؤية تتحسن على الطرق تمامًا .



