شهر على نهاية الشتاء..الأرصاد : من الوارد ان نشهد تقلبات جوية مرة أخرى

قال دكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، إنه مازال هناك شهر تقريبًا على نهاية فصل الشتاء .
واضاف " شاهين " ، خلال حواره ببرنامج صباحنا مصرى ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنه من الوارد ان نشهد تقلبات جوية مرة أخرى.
واشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، إلى أنه من الضرورى متابعة النشرات الجوية لمعرفة أيام وأماكن التقلبات الجوية المتوقعة .
وتابع مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، أن الشبورة كانت موجودة اليوم على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ولكن بدأت الرؤية تتحسن على الطرق تمامًا .
وأكد مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى شهدناها الاسبوع الماضى طبيعية فى فترات فصل الشتاء .