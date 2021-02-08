ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب المعادلات.. التعليم العالي تمد فترة التسجيل للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:50 م
تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي cpnu-admission.edu.eg  فقد تقرر مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى الساعة الثانية عشر ( 12 ظهرًا ) من يوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، وفى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم ١٠-٣-٢٠٢١.


جدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة ٣ أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب. 

كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات في أيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير الجاري.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

التعليم العالي تكشف تفاصيل التقديم الإلكتروني للجامعات.. فيديو

لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعليمات هامة لا بد من الإطلاع عليها قبل التسجيل

لطلاب الثانوية العامة.. خطوة بخطوة للتسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة

البدء في العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة .. تعليمات مهمة من التعليم العالي.. وكل ما تريد معرفته عن خطوات التسجيل

لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعرف على موعد نتيجة القبول وكيفية تجنب الكيانات الوهمية

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

طه إسماعيل يكشف لـ صدى البلد خطة الأهلى المثالية لتحقيق المعجزة أمام البايرن

بعضلات.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا مجددًا برفع الأثقال

أبرزها حصوات الكلى .. 4 أضرار صحية خطيرة لتناول الكاتشب

تتفوق على تروكولر.. أفضل تطبيقات لتحديد أرقام المتصلين وحظر المعاكسات

دعاء الاستخارة للخطوبة.. يحميك من الدخول في علاقات فاشلة

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير