إصابة طفل بطلق ناري أثناء دفاعه عن توك توك بقنا









أصيب سائق توك توك بطلق نارى، أثناء محاولته التصدى لعدد من اللصوص، تعدوا عليه لسرقة التوك التوك الخاص به، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد إصابة أسعد.ا.ف 14 عامًا، مقيم بقرية الحسينات، بطلق ناري.





تبين أن لصوص أطلقوا أعيرة نارية على الطفل، لإجباره على ترك التوك التوك الخاص به.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت العام، لتلقى العلاج اللازم.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم.





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