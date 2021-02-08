عميد آداب القاهرة يكشف عن الإجراءات الاحترازية النهائية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكاملة من استخدام الكاشف الحرارى عند دخول الطلاب من البوابات، وأن القاعات ستشغل نسبة 30% فقط، بالإضافة الى أن الامتحان سيكون خلال ساعة واحدة فقط ويوجد نصف ساعة فرق بين كل فترة والأخرى.





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وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارًا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الوزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن الإجراءات الاحترازية النهائية التي وضعتها الكلية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.