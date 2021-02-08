توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

تواترت انباء مؤخرا حول امكانية طرح السيارة نيسان صني 2021 nissan sunny فيس ليفت الشكل الجديد قريبا في مصر , ومن الممكن تصنيعها محليا في الفترة المقبلة أو امكانية استيرادها ، وحتي الان لا توجد اي انباء رسمية حول الاستغناء عن الشكل القديم او امكانية طرح الاصدارين معا.





تأتي نيسان صني 2021 nissan sunny فيس ليفت الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي قوة اجمالية 118 حصان مع ناقل حركة اكس تروينك CVT ونظام مساعدة صعود المنحدرات مع نظام جر أمامي وعزم دوران 149 نيوتن متر.

ولم تحدد نيسان حتي الان موقفها بخصوص الجيل الجديد من صني ولكنها قد تعلن عن ذلك بعد انتهاء الدراسات التي تجريها بخصوص هذا الجيل الجديد وكيفية تقديمه بسعر مناسب للسوق المصري. فيما أكدت الشركة أن الجيل الحالي من السيارة صني التي تصنع محليًا في مصر تحقق معدلات انتاج جيدة وتحتل الصدارة في مبيعات الملاكي المنتج محليًا في مصر و بالطبع تود الشركة الحفاظ علي مستوي المبيعات.وتتمتع السيارة nissan sunny 2020 بشبكة تهوية بشكل حرف V مع مصابيح أمامية جديدة مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة مع تحديث لأبعاد السيارة نفسها بما يوفر مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية لها. كما تتميز السيارة بباب خلفي أكبر مع مصابيح خلفية ليد ووحدات نهارية ليد.