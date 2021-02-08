وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان 3 مراكز متطورة لخدمات المواطنين .. شاهد

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا اليوم 3 مراكز متطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ضمن 16 مركز خدمة مطور تم تأهيله على مستوى المحافظة.





تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، وتعتمد المراكز على تقنية النداء الآلي لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين.





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جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة وقيادات وزارة التموين.





وأكد وزير التموين، على أهمية التواجد على ارض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على رفع مستوي أداء الأماكن والبنية الأساسية للدولة.





وأعلن وزير التموين، أن رفع مستوى أداء الخدمات يأتي في إطار الاهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان، في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وكافة الخدمات المترتبة على مستوي معيشة الفرد.





ووجه وزير التموين، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وأعضاء مجلس الشيوخ ، كما أشاد وزير التموين، بالتنسيق الحضاري داخل العمارات السكنية بمدخل مدينة المنيا الجديدة، كما أشاد بمنظومة النظافة العامة داخل شوارع مدينة المنيا.





وأكد وزير التموين، أن دور وزارة التموين هو تحقيق الامن الغذائي، ومحافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح، والتأكد من توافر الصوامع ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمشروع القومي للصوامع، حيث تم رفع القوة التخزينية الي 3.2 مليون طن خلال الفترة من بعد عام 2014، مؤكدا ان هذه الفترة تم زيادة القوة الإنتاجية للضعف من حجم التخزين، بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع القديمة.





وأضاف الوزير أنه جار أيضا إنشاء الصوامع الحقلية على ارض محافظة المنيا، والتي بدأت فعليا في مركز العدوة، وهناك 4 صوامع أخرى، سيتم إنشاؤها.





من جانبه ، وجه محافظ المنيا، الشكر العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج 5 مراكز من محافظة المنيا بإجمالي 192 قرية لمبادرة حياة كريمة لتنفيذ اعمال التطوير الشامل.





وأوضح "القاضي "، أن محافظة المنيا بها 3057 مخبزا بلديا وبطاقات التموين تصل إلى مليون و153 ألف بطاقة، بحوالي 4 مليون ونصف مواطن بنسبة 75 % يشملهم بطاقات التموين.





كما وجه المحافظ الشكر، للدكتور على مصلحي وزير التموين على تطوير مراكز الخدمة، موضحا انه في حالة وجود مكاتب تموينية في حاجه لتطوير سيتم ادراجها ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



