محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير التعليم تفعيل وحدات التدريب بالمدارس

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الدكتور رضا السيد حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وذلك لبحث سبل التعاون وتفعيل وحدات التدريب بالمدارس وإحياء الدور التنموي لأعضاء التوجيه الفني للمواد الدراسية في التنمية المهنية للمعلمين كلا منه فى تخصصه، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية.





واستعرض نائب وزير التربية والتعليم خطة الوزارة بشأن دعم الإصلاح المتمركز حول المدارس الذي يتضمن تطوير المسرح الروماني ومسرح مدرسة التكنولوجيا.





كما وجه المحافظ بدخول مسرح مدرسة السادات ضمن خطة التطوير، مشيدا بالدور الذي تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته حرصا على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم الفني وتخريج جيل جديد بمهارات فنية وحرفية تساعد فى النهوض بالمجتمع.





وعلى هامش الزيارة ناقش الدكتور رضا السيد حجازي المقترحات التي يمكن تنفيذها لضمان الوصول للأهداف المنشوده من التدريب خلال جلسة تم أنعقادها بمسرح مدرسة التكنولوجيا ، كما أهدى درعا لمدير المديرية ووكيلاها ومديرة إدارة التدريب، وإهداء شهادات تقدير لموجهي عموم المواد التدريبية و أعضاء إدارة التدريب بالمديرية و الإدارات لما بذلوه من جهد في تدريب المعلمين للنهوض بمستوى التعليم الفني .





كما أهدت المديرية درعا لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.



