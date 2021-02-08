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حوادث

إصابة فلاح في بلقاس على يد ابن عمه لخلافات الجيرة بينهما

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب فلاح بإصابات خطيرة على يد نجل عمه بقرية الكردود التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لخلافات جيره بينهما.

كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود اشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول المدعو احمد ع ع ٣٠ عاما فلاح، ومقيم قرية " الكردود" دائرة المركز مصابا بثلاث جروح طعنية اثنين بالصدر من الناحية اليسرى أحدها نافذ، وجرح آخر بالبطن من الناحية اليسرى اسفل الصدر إدعاء تعدي.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجته المدعوة إسراء م ع ٢٨ عاما ربة منزل ومقيمة بذات القرية اتهمت نجل عمه المدعو عزت م ع ٢٨ عاما فلاح ومقيم بذات القرية بالتعدي على زوجها بالضرب بآلة حادة مطواه واحداث اصابته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الاداة المستخدمة والتحفظ عليها. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٣٦ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بلقاس ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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