تخلص من الحموضة .. إليك أشهر الأدوية والحيل الطبيعية

تعد الحموضة من أكثر المشكلات المنتشرة بين البشر فى مختلف الأعمار، وفي بعض الحالات تؤثر بشدة على الإنسان وتجعله غير قادر على التنفس بشكل صحيح.





وإليكم طرق علاج الحموضة سواء من خلال تناول الأدوية الطبية أو عن طريق الوصفات الطبيعية وذلك نقلا عن موقع " mayoclinic ".









يمكن أن تساعد العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف حرقة المعدة. تشمل الخيارات:





مضادات الحموضة ، والتي تساعد في معادلة حامض المعدة: قد توفر مضادات الحموضة راحة سريعة، لكنهم لا يستطيعون شفاء المريء المتضرر من حمض المعدة.





مضادات مستقبلات H-2 (H2RAs) ، والتي يمكن أن تقلل من حمض المعدة، لا تعمل H2RAs بسرعة مثل مضادات الحموضة، ولكنها قد توفر راحة أطول.





مثبطات مضخة البروتون ، مثل لانسوبرازول (بريفاسيد 24 ساعة) وأوميبرازول (نيكسيوم 24 ساعة ، بريلوسيك أوتك) ، والتي يمكن أن تقلل من حمض المعدة.





إذا لم تنجح العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو كنت تعتمد عليها كثيرًا ، فاستشر طبيبك، قد تحتاج إلى وصفة طبية وإجراء مزيد من الاختبارات.





نمط الحياة والعلاجات المنزلية

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تخفيف حرقة المعدة:

الحفاظ على وزن صحي: تضغط الأرطال الزائدة على بطنك ، مما يدفع معدتك إلى أعلى ويسبب عودة الحمض إلى المريء.

تجنب الملابس الضيقة التي تضغط على البطن والعضلة العاصرة للمريء السفلية.

تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة.

تجنب الاستلقاء بعد الأكل، انتظر ثلاث ساعات على الأقل.

تجنب تناول الوجبات في وقت متأخر من اليوم.

تجنب الوجبات الكبيرة: بدلًا من ذلك تناول العديد من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم.