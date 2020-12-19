بـ 7 نصائح.. طرق علاج الحموضة عند الرجال

، مما يجعلك تشعر بالمزيد من الراحة والتوقف استخدام علاج الحموضة عند الرجال .

وتساهم في علاج الحموضة عند الرجال

يمكن إجراء تغيير بسيط في عاداتك الغذائية أو طريقة نومك، أن تقلل

ويمكن علاج الحموضة عند الرجال الناتجة عن اتباع العادات الغير صحية، مثل شرب القهوة بكثرة، التدخين، تناول المأكولات الجاهزة والوجبات الغير صحية، وتأخير تناول الوجبات، مما بحاجة إلى علاج الحموضة والحرقان، والتي يمكن تحقيقها ببعض الوصفات الطبيعية المنزلية، ومن أهمها : أهمها



1- مضغ ربع ملعقة من الحلبة الحصى وفى بضعة دقائق لا تشعر باى حموضه او حرقان .





2- طحن بذور الكزبرة ، وتغلى في ماء ويحلى بقليل من السكر وتشرب .





3- شرب كوب من اللبن الرايب كل يوم على الريق على مدار أسبوع .





4- تغلى قشور الرمان لانه الرمان علاج فعال لحرقان المعدة .





5- أكل الخيار والبطيخ يزيل الحموضة .





6- مغلي الشبت مع بذور الكتان؛ حيث يعالج الشبت الحموضة وينظف المعدة والقولون .



