احذر.. الأضواء الصناعية تسبب هذا النوع من السرطان

ربطت دراسة حديثة بين التعرض للأضواء الصناعية الليلية وارتفاع مخاطر الإصابة بـ سرطان الغدة الدرقية.









ويواجه الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها مستويات عالية من الضوء الاصطناعي في الهواء الطلق في الليل خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، ونُشرت هذه الدراسة على موقع CANCER ، وهي مجلة محكمة تابعة لجمعية السرطان الأمريكية.









ووفقا لما جاء فى موقع " sciencedaily " تغيرت المناظر الليلية على مدار القرن الماضى "خاصة في المدن" بشكل كبير بسبب النمو السريع للإضاءة الكهربائية. أيضًا ، أفادت الدراسات الوبائية بوجود ارتباط بين المستويات المرتفعة المقاسة بالقمر الصناعي للضوء الليلي وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي. نظرًا لأن بعض سرطانات الثدي قد تشترك في أساس شائع يعتمد على الهرمونات مع سرطان الغدة الدرقية.









وبحث فريق بقيادة تشيان شياو من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في كلية هيوستن للصحة العامة ، عن ارتباط بين الضوء في الليل وما بعده بتطور سرطان الغدة الدرقية بين المشاركين في دراسة النظام الغذائي والصحة NIH-AARP ، والتي جندت البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 71 عامًا في 1995-1996. حيث قام المحققون بتحليل بيانات صور الأقمار الصناعية لتقدير مستويات الضوء في الليل في عناوين سكن المشاركين.