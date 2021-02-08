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تخفيض 15%.. تفاصيل مبادرة توفير الأدوية للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:18 م
الادوية
الادوية
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هاني حسين
قال عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على إطلاق التنسيقية مبادرة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين، إننا  نعمل على تخفيف العبء على العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف عمرو يونس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "توصلنا لاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لحصول العامل غير المنتظم على الأدوية بموجب البطاقة الشخصية المدون عليها غير عامل أو صاحب مهنة حرفية وروشتة حديثة معتمدة من دكتور أو مستشفى".

وتابع عمرو يونس، "تخفيض 3% على الادوية المستوردة، أما الأدوية المحلية والمصنعة محليا عليها نسبة تخفيض 15% للعمالة غير المنتظمة".

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة جديدة لتوفير الأدوية للعمال غير المنتظمين وأسرهم.

ووقع النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لمدة ثلاث سنوات، يتضمن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية الجاهزة والمستلزمات المتوفرة لدى الشركة ومصرح بها من وزارة الصحة.

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