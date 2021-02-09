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مرأة

على الطريقة المغربية .. عمل الحريرة باللوز

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:00 ص
طريقة عمل الحريرة
طريقة عمل الحريرة باللوز
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل للحريرة باللوز على الطريقة المغربية لعشاق تناول الوجبات المغربية.


مقادير الحريرة باللوز:

300 جرام لحم  مكعبات صغيرة
100 جرام لوز  مقشر ومنقوع 12 ساعة
بصلة مفرومة ناعم
4 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
4 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
1 و نصف ملعقة صغيرة سمن
1 و نصف ملعقة كبيرة زيت نباتي
5 ثمرة طماطم  مقشرة مبشورة
60 جرام أرز
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة كركم
2 عود قرفة
2 و نصف لتر ماء مغلي لخليط الدقيق
200 جرام دقيق
ثلث كوب عصير ليمون أضاليا
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 و نصف كوب ماء للتزيين
1 ملعقة صغيرة سمن مغربي
1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
ليمون  شرائح


طريقة تحضير الحريرة باللوز:

* تشوح اللحمة والبصل والطماطم في سمنة ثم يضاف البقدونس والكزبرة وتتبل بملح وفلفل وكركم وزنجبيل وعيدان قرفة ثم يضاف اللوز وماء ساخن وأرز وتغطى.

* يخلط دقيق وعصير ليمون وماء وملح ثم يضاف الخليط للحمة حتى يثقل قوامها.

* ثم تغرف وتزين بشرائح الليمون وسمنة وكزبرة. ​

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