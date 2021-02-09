على الطريقة المغربية .. عمل الحريرة باللوز

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل للحريرة باللوز على الطريقة المغربية لعشاق تناول الوجبات المغربية.





مقادير الحريرة باللوز:

300 جرام لحم مكعبات صغيرة

100 جرام لوز مقشر ومنقوع 12 ساعة

بصلة مفرومة ناعم

4 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

4 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

1 و نصف ملعقة صغيرة سمن

1 و نصف ملعقة كبيرة زيت نباتي

5 ثمرة طماطم مقشرة مبشورة

60 جرام أرز

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة كركم

2 عود قرفة

2 و نصف لتر ماء مغلي لخليط الدقيق

200 جرام دقيق

ثلث كوب عصير ليمون أضاليا

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 و نصف كوب ماء للتزيين

1 ملعقة صغيرة سمن مغربي

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ليمون شرائح







طريقة تحضير الحريرة باللوز:

* تشوح اللحمة والبصل والطماطم في سمنة ثم يضاف البقدونس والكزبرة وتتبل بملح وفلفل وكركم وزنجبيل وعيدان قرفة ثم يضاف اللوز وماء ساخن وأرز وتغطى.

* يخلط دقيق وعصير ليمون وماء وملح ثم يضاف الخليط للحمة حتى يثقل قوامها.

* ثم تغرف وتزين بشرائح الليمون وسمنة وكزبرة. ​