على الطريقة المغربية .. عمل الحريرة باللوز

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل للحريرة باللوز على الطريقة المغربية لعشاق تناول الوجبات المغربية.
مقادير الحريرة باللوز:
300 جرام لحم مكعبات صغيرة
100 جرام لوز مقشر ومنقوع 12 ساعة
بصلة مفرومة ناعم
4 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
4 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
1 و نصف ملعقة صغيرة سمن
1 و نصف ملعقة كبيرة زيت نباتي
5 ثمرة طماطم مقشرة مبشورة
60 جرام أرز
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة كركم
2 عود قرفة
2 و نصف لتر ماء مغلي لخليط الدقيق
200 جرام دقيق
ثلث كوب عصير ليمون أضاليا
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 و نصف كوب ماء للتزيين
1 ملعقة صغيرة سمن مغربي
1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
ليمون شرائح
طريقة تحضير الحريرة باللوز:
* تشوح اللحمة والبصل والطماطم في سمنة ثم يضاف البقدونس والكزبرة وتتبل بملح وفلفل وكركم وزنجبيل وعيدان قرفة ثم يضاف اللوز وماء ساخن وأرز وتغطى.
* يخلط دقيق وعصير ليمون وماء وملح ثم يضاف الخليط للحمة حتى يثقل قوامها.
* ثم تغرف وتزين بشرائح الليمون وسمنة وكزبرة.