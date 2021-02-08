ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان مع تمساح ضخم من كواليس مسلسل موسى .. شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:30 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شارك الفنان محمد رمضان مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد موسى لشهر رمضان 2021،  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر محمد رمضان في الصور محتضنا تمساحا ضخم من امام النيل، وبالزي الفلاحي المعروف.

 

يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

 

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى

محمد رمضان ينشر مقطعا من أغنية مصباح علاء الدين.. فيديو

ابنة محمد رمضان تشارك في كليب مصباح علاء الدين

محمد رمضان يستكمل تصوير «موسى» في مدينة الإنتاج الإعلامي

العالمي.. محمد رمضان يشعل انستجرام بصورة جديدة | شاهد

من دبي .. محمد رمضان يلعب بلياردو على أنغام "مصباح علاء الدين" ... شاهد

ترشيحاتنا

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

في دمياط .. استخراج جثة متوفى بـ كورونا بعد دفنها لسبب غريب

شاهد.. تصرف غريب من نوير بمباراة بايرن ميونخ والأهلي

الاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضة

هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صادمة.. شاهد مشاجرة عنيفة بين ضابط وصاحب مقهى وسط 100 زبون

لحظات مؤلمة لأب فقد زوجته وأطفاله في حريق ضخم.. شاهد آخر ما قالوه له| فيديو

معالجة الرطوبة في جدران المنزل .. وإهمالها يهدد سلامة المنزل وصحة أصحابه