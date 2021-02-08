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اقتصاد

التخطيط :لأول مره توزيع استثمارات توجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50%

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:58 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  إن بحث الدخل والانفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يستمر لمدة عام ونصف العام علي أرض الواقع حيث يقوم الباحثون بزيارة للأسر لتحديد مستوي الانفاق ومستوي دخل الأسر ونسب توزيع الدخل.

واكدت وزيرة التخطيط خلال ردها على الأسئلة المتعلقة ببحث الدخل والانفاق وكيفية انخفاض معدل الفقر من قبل أعضاء مجلس النواب  أن البحث يعتمد علي بيانات حقيقية بالفعل، متابعه أن تم إيقاف البحث قبل كوفيد 19 حيث لا يمكن الاستمرار في بحث له سلسلة زمنية ويتم مقارنته في ظروف استثنائية.

واضافت هالة السعيد  أن ذلك البحث يتم إجرائة كل عامين فلابد أن يتم ويتوقف عند فترة ليست استثنائية ، موضحة أنه لإجراء مقارنة اقتصادية سليمة لابد وأن تكون المقارنة لفترات مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ، متابعه أنه لابد لهذا البحث أن يتم في ظروف ثابته.

وفيما يتعلق بالأسئلة حول اللامركزية أجابت السعيد مشيرة إلي أن العام 2021/2022 يشهد لأول مره توزيع استثمارات يوجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50% علي مستوي المراكز.

لافتا  إلي أن قانون التخطيط العام يضم قدر كبير منه علي سياسة اللامركزية ، ويتم إعطاء المحافظات سقوف تمويليلة بالإضافة إلي المرونة لتحقيق مستهدفات معينة من تخفيض نسب الفقر والبطالة مع تحسين الخدمات

وتابعت  أنه وبالحديث عن اللامركزية الحقيقية فلايمكن تطبيق اللامركزية في ظل وجود بنية مؤسسية وبنية بشرية تحتاج لإعادة تأهيل ورفع كفاءات ، مضيفة أنه لتطبيق اللامركزية لابد من وجود بنية بشرية ومؤسسية قوية تستطيع تطبيق اللامركزية بكفاءة حتي لا يكون هناك إهدار في الموارد.
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