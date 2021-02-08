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محافظات

فحص حوالي 25 ألف سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:21 م
مبادرة العناية بصحة
مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له مساء اليوم الاثنين عن فحص حوالي 25 تلف سيدة منذ انطلاق  مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وهي إحدى مبادرات 100 مليون صحة .

وذلك تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي  وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

واضاف ان المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهي التهاب الكبدي B ومرض نقص المناعة البشري ومرض الزهري بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

واشار الى ان المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل مافوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الامومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبي مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

و اوضح  انه يتم تقديم الخدمة من خلال  350 وحدة ومركز طب اسرة  بالمحافظة داعيا جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين .

مشيرا الى  أنه في حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي بروتوكول العلاج اللازم.

فحص حوالي 25 ألف سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص حوالي 25 ألف سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص حوالي 25 ألف سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
فحص حوالي 25 ألف سيدة بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين في الدقهلية
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