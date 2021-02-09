فراج زعفان نقيبًا.. ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات المحامين في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ، اليوم، فوز فراج فتوح السيد زعفان، بمقعد النقيب، بحصوله على 1496 صوتًا، وفوز أحمد مبروك أحمد سبوخ، بمقعد العضوية عن الشباب، بحصوله على 1096 صوتًا.





كما أعلنت اللجنة، فوز كل من، بمقاعد العضوية، وهم عيد عزمي يوسف الخطيب، عن محكمة البرلس الجزئية، بحصوله على 1850 صوتًا، وعلي محمد علي عبد القادر، عن محكمة الحامول الجزئية، بحصوله على 2253 صوتًا، وسامي ممدوح ندا الغنام، عن محكمة بندر كفر الشيخ، بحصوله على 1635 صوتًا، وخالد محمد المتولي غالي، عن محكمة بيلا الجزئية، بحصوله على 2119 صوتًا، سعيد محمد إبراهيم العبسي، عن محكمة دسوق الجزئية، بحصوله على 1858 صوتًا، وشوقي السيد عبد الحميد الحمراوي، عن محكمة سيدي سالم الجزئية،بحصوله على 1425 صوتًا، وأحمد السيد يوسف جاب الله، عن محكمة فوه الجزئية، بحصوله على 1251 صوتًا، وإبراهيم فتوح عبد الله الحصاوي، عن محكمة قلين الجزئية، بحصوله على 1937 صوتًا، وحمدان العمدة عبد الونيس صقر، عن محكمة مركز كفر الشيخ الجزئية، بحصوله على 1603 أصوات.



