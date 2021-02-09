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رياضة

بعد الهزيمة من البايرن.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:12 ص
الأهلى وبايرن ميونيخ
الأهلى وبايرن ميونيخ
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عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع بالميراس البرازيلى مساء الخميس المقبل فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمنافسات كأس العالم للأندية المقامة فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .

وفى هذا السياق ، وجه محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، رسالة شكر إلى البولندى روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، بعد استبداله التيشيرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافاري، بهدفين نظيفين، عفلى استاد أحمد بن علي فى الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب محمد شريف نجم الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "شكرًا لأفضل لاعب في العالم لإهدائه القميص".

وشارك شريف عددا من الصور لـ تي شيرت اللاعب . 

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

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