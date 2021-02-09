انطلاق حملة تطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقليوبية



وكذلك تشمل الجهود حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتجوب لجان التحصين كافة مراكز وقرى المحافظة.

وقال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تولي إهتماما بالغا بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لأهميتها الشديد في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد حقا وملكا لكل أبناء القليوبية.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية إلى أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو الكشف البيطرى للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية ، والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات ، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطرى بالقليوبية إلى أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو الكشف البيطرى للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية ، والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات ، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.

وبدأت الحملة القومية للتحصين من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض ، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.