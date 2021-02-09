وزير الخارجية القطري من بيروت: لا نسعى أبدًا لنسف المبادرة الفرنسية بشأن لبنان

قال ‏نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "نتمنى للتيارات السياسية المختلفة في ‎لبنان تغليب مصلحة الشعب اللبناني وتشكيل حكومة في أسرع وقت".









وأضاف آل ثاني، في مؤتمر صحفي له، أن تشكيل الحكومة اللبنانية شأن داخلي، ونتمنى تغليب المصلحة اللبنانية على المصالح الحزبية، مؤكدا أن بلاده على استعداد للمساعدة لكن نؤمن بقدرة القوى السياسية في حلّ الشئون الداخلية.









وأوضح ‏نائب رئيس مجلس الوزراء القطري: "كل الدول التي نتواصل معها متوجهة لدعم تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث إن ‎لبنان يمر بمرحلة صعبة".









‏وواصل وزير الخارجية القطري: "لا علاقة بين دور قطر والمبادرة الفرنسية ولا نسعى أبدًا لنسف المبادرة الفرنسية، ونتطلع للقاء الحريري في أقرب وقت والظروف اليوم لا تسمح بوجوده في الخارج والدوحة مستعدة لعقد حوار بين الأطراف اللبنانية لكن لا حاجة لأمر مماثل لاتفاق الدوحة".









‏واستكمل آل ثاني قائلا: "برنامج دعم اقتصادي للبنان يتطلب وجود حكومة".









‏واستطرد: "حملنا رسالة الأمير تميم للرئيس ميشال ‎عون وهي رسالة دعم للشعب اللبناني وتحث على تقديم المصلحة الوطنية وتشكيل الحكومة، على المصالح الشخصية والحزبية".









وتابع ‏نائب رئيس مجلس الوزراء القطري: "بما يخص الدعم المالي، فقطر تقدم الدعم على شكل برامج اقتصادية لا دعمًا نقديًا وهذا الأمر يتطلب تشكيل حكومة ووضع برنامج اقتصادي يخدم الشعب اللبناني ويستوفي الشروط القطرية".









وختم: "رسالتنا للبنان رسالة دعم والتواصل بين ‎لبنان و ‎قطر مستمر بشكل دائم، ونتمنى من الجميع الدفع باتجاه تشكيل حكومة وإنهاء المشاورات".







