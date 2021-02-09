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ثقافة

تمديد معرض "ملوك الشمس" في براغ حتى يونيو 2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اتفاقية تمديد معرض "ملوك الشمس" المقام حاليا بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ، ليستمر حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢١، حيث استمر المعرض لمدة ستة اشهر بمكان عرضه بالمتحف، وكان من المقرر انتهاؤه خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح د. وزيري أن مد فترة عرض المعرض جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١ و مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠، مشيرا إلى أن المعرض يلاقي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين التشيك، حيث يعد أول معرض للآثار المصرية في براغ، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس، افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في ابوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

ويضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.
تمديد معرض "ملوك الشمس" في براغ حتى يونيو 2021
تمديد معرض "ملوك الشمس" في براغ حتى يونيو 2021
تمديد معرض "ملوك الشمس" في براغ حتى يونيو 2021
تمديد معرض "ملوك الشمس" في براغ حتى يونيو 2021
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